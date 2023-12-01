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Выдача автокредитов выросла в Псковской области

По оценке аналитиков, за январь-ноябрь выдачи автокредитов в России составили более 1,4 трлн рублей, что вдвое выше результата за весь 2022 год и на 27% - 2021. По итогам текущего года российские банки доведут продажи до 1,6 трлн рублей, что станет максимально высоким значением в истории рынка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка ВТБ.

С таким прогнозом в преддверии 14-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» выступил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников. В ноябре на фоне выросшей ключевой ставки рост рынка автокредитования замедлился, но с начала года сегмент все равно демонстрирует существенный прирост – всего по итогам 11 месяцев российские банки предоставили клиентам более 1,4 трлн рублей в рамках автокредитования. Это вдвое выше итогов за весь 2022 год и на 27% - 2021 год.

ВТБ в Псковской области сообщил, что в регионе банк выдал за 11 месяцев более 360 млн рублей на покупку автомобилей, что в несколько раз выше объемов прошлого года. Кратно возросло и количество приобретенных в автокредит машин – более 350 покупок за январь-ноябрь 2023 года. Средняя сумма одного автокредита по итогам ноября составила 1,1 млн рублей, что примерно сопоставимо с результатом на конец прошлого года. Наибольший размер «чека» фиксируется в сегменте новых машин, где цены корректируются более активно – около 1,7 млн рублей. Во вторичном сегменте средний размер автокредита составляет около 1,2 млн рублей.

«В этом году рынок автокредитования в России растет ускоренными темпами. На динамику влияет не только реализация отложенного с прошлого года спроса и рост стоимости машин, но и уверенно восстанавливающийся авторынок за счет расширения отечественного производства и поставок из КНР. Российские и китайские бренды в совокупности занимают уже 90% в выдачах кредитов на новые автомобили. Тем не менее, основная активность заемщиков по-прежнему концентрируется на вторичном рынке», - прокомментировал Алексей Бочарников.

По его словам, несмотря на ужесточение во втором полугодии процентной политики Центрального банка итоговый результат по году будет исторически высоким для рынка – порядка 1,6 трлн рублей. В следующем году, по прогнозам банка, объемы продаж в сегменте продолжат расти. Несмотря на высокий уровень ключевой ставки, его будут поддерживать расширение ассортимента китайских машин и увеличение числа субсидированных кредитных программ, позволяющих заемщикам приобрести транспортное средство с минимальной финансовой нагрузкой.