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Полицейские и великолукские школьники поздравили водителей в преддверии 23 февраля

Сотрудники ГИБДД совместно со школьниками организовали акцию в деревне Переслегино Великолукского района в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

Сотрудники отделения ОГИБДД МО МВД России «Великолукский» совместно с учащимися Переслегинской гимназии провели акцию, в рамках которой дети поздравили водителей-мужчин и вручили им подарки. В полиции отметили, что такая акция уже стала доброй традицией.

Сотрудники ГИБДД продолжили акцию на дорогах Великолукского района.