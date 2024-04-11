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Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах для электросамокатчиков

Российское правительство поддержало законопроект об ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) при условии доработки документа.

В частности, в кабмине обратили внимание, что нужно соотнести размеры предлагаемых штрафов со степенью общественной вредности правонарушений. Также следует проработать вопросы, связанные со способами фиксации административных правонарушений и их пресечения.

Документом предлагается дополнить главу 12 КоАП РФ нормами об ответственности за нарушение ПДД пользователями электросамокатов и других СИМ, при этом несколько предлагаемых мер касается и велосипедистов, пишет ТАСС.

Так, КоАП РФ предлагается дополнить статьей 12.8.1, устанавливающей штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей за управление СИМ в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования.

Штрафовать также предлагается за оставление пользователем СИМ или велосипедистом места ДТП (4-5 тысяч рублей), превышение скорости (максимально — на 5 тысяч рублей за превышение скорости более чем на 20 км/ч), движение на СИМ по автомагистрали (1 тысяча рублей), невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке СИМ (до 800 рублей) и другие нарушения.