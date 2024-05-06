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Госдума смягчает правила тонировки передних боковых стекол

Законопроект, смягчающий правила тонировки передних боковых стёкол автомобилей, внесли в Госдуму. Инициатива принадлежит депутату от ЛДПР Ярославу Нилову. Согласно предложению, штрафы за тонировку передних боковых стёкол могут быть отменены, если их светопропускание составляет не менее 50% от показателя.

Ранее такая тонировка каралась административным штрафом в размере 500 рублей в соответствии с техрегламентом о безопасности колесных транспортных средств.

«Штрафы за тонировку стекол вызывают много споров среди автомобилистов и ГИБДД. Тонировка зачастую служит причиной для проверки машины инспекцией, что создает почву для злоупотреблений», - говорится в пояснительной записке к документу.

В автомобильном сообществе приветствовали законодательную инициативу. Предложение согласился прокомментировать заместитель председателя СПб городского отделения ВОА Виктор Михайлин.

«Вижу в этом положительную тенденцию приведения ситуации с тонировкой к положениям существующего технического регламента. Тем более инициатива актуальна в преддверии лета, и особенно – в жарких регионах нашей страны», - сказал Виктор Михайлин.

По словам автоэксперта, ранее правило постоянно нарушалось, когда процент тонировки местами доходил до показателя 90. Теперь же законопослушные водители сочтут за благо ограничиться разумными 50-ю процентами, резюмировал заместитель председателя СПб городского отделения ВОА, пишет RuNews24.