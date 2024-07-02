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Лимита выплат по ОСАГО стало чаще не хватать на ремонт авто

Россиянам всё чаще не хватает лимита выплат по ОСАГО. Аварий с ущербом выше 400 тыс. рублей становится больше с каждым годом, сообщила директор по развитию бизнеса ОСАГО «Зетта Страхование» Светлана Захарова. По ее словам, за первые шесть месяцев 2024-го доля таких случаев достигла 3,3%, хотя за январь-июнь 2023-го их было около 1,7%.

По оценке «Абсолют Страхования», этот показатель еще выше — за первое полугодие 2024-го он составлял порядка 5%, хотя в 2022-м таких случаев было около 3%.

Эта тенденция связана с ростом стоимости восстановления авто из-за подорожания запчастей и работ, пояснила Светлана Захарова из «Зетта Страхование».

В последний раз порог выплат по ОСАГО изменили в 2014 году, однако с тех пор он устарел, считает управляющий партнер ГТК-Авто Александр Сагун. За 10 лет инфляция составила порядка 97%, пишут «Известия».

Когда лимита в 400 тыс. не хватает, недостающую сумму для покрытия расходов на ремонт машины можно взыскать с виновника ДТП, уточнил директор департамента урегулирования убытков «Югории» Святослав Шувалов.

Водители, которые хотят снизить риск того, что возмещения по ОСАГО окажется недостаточно для компенсации ущерба пострадавшему (и им придется доплачивать из своего кармана), могут купить расширенную добровольную страховку (ДОСАГО), сообщили в пресс-службе ЦБ.

Ранее власти начинали рассматривать повышение выплат по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей. Однако возможный пересмотр порога выплат повлечет и необходимость корректировать страховые тарифы, предупредили в пресс-службе Центробанка.