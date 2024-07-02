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Автомобиль, скутер и электровелосипед изъяли у псковичей за нетрезвое вождение

Жители Псковской области продолжают садиться за руль в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 30 августа на улице Ленина в поселке Плюсса был остановлен для проверки автомобиль ВАЗ-2106. За рулем находился местный житель 1979 года рождения. У мужчины имелись признаки опьянения. В таком виде он управлял транспортом повторно. Авто было изъято.

1 сентября установлено сразу 2 случая управления авто «под градусом»: ночью на 7 километре Пушкиногорского шоссе в поселке Пушкинские Горы внимание сотрудников ГИБДД привлек скутер без номеров государственной регистрации. Им управлял 42-летний водитель с признаками алкогольного опьянения.

Утром этого же дня в Великих Луках на улице Маршала Жукова был остановлен водитель электровелосипеда под управлением 47-летнего мужчины. Скутер и электровелосипед также были изъяты.

2 сентября сотрудником ДПС МО МВД России «Печорский» был остановлен для проверки документов мопед «Альфа». Внимание инспектора привлекло отсутствие номеров государственной регистрации. Установлено, что за рулем был житель деревни Паниковичи Печорского округа, мужчина 1970 года рождения. Транспортное средство было у него изъято.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.