Цены на бензин АИ-92 в Псковской области увеличились более чем на 7%

Цены на бензин АИ-92 в Псковской области в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года увеличились на 7.23%, следует из данных Псковстата.
Псковстат предоставил статистические данные о потребительских ценах и индексах цен на бензин и автомобильное топливо в августе 2024 года.
По отношению к августу 2023 года из статистики следует, что:
При этом газовое моторное топливо стало дешевле на 1,5%.
По отношению к июлю текущего года произошли такие изменения цен:
Цена на газовое моторное топливо по сравнению с июлем не изменилась.