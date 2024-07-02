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Цены на бензин АИ-92 в Псковской области увеличились более чем на 7%

Цены на бензин АИ-92 в Псковской области в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года увеличились на 7.23%, следует из данных Псковстата.

Псковстат предоставил статистические данные о потребительских ценах и индексах цен на бензин и автомобильное топливо в августе 2024 года.

По отношению к августу 2023 года из статистики следует, что:

дизельное топливо подорожало на 11.12%,

бензин АИ-92 на 7.23%,

бензин АИ-95 на 7,03%,

бензин АИ-98 и выше на 12,71%.

При этом газовое моторное топливо стало дешевле на 1,5%.

По отношению к июлю текущего года произошли такие изменения цен:

дизельное топливо подорожало на 0,57%,

бензин АИ-92 на 0,5%,

бензин АИ-95 на 0,47%,

бензин АИ-98 и выше на 3,19%.

Цена на газовое моторное топливо по сравнению с июлем не изменилась.