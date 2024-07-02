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Когда в Пскове появятся «умные» светофоры?

Не слишком много в Пскове светофоров? Когда они станут адаптивными, и когда в городе появится «зеленая улица»? Своим мнением на этот счёт в эфире радиостанции ПЛН FM поделился директор ООО «Комсервис», член городской комиссии по безопасности дорожного движения Юрий Бурлин.

- Всем добрый день. В эфире программа «На пятой передаче» на ПЛН FM, с вами ведущий Денис Бахтин. Сегодня у нас формат беседы с гостем. Тему сегодняшней передачи мы обозначили как «светофоризация в Пскове». Часто мы слышим вопросы, видим комментарии псковичей на тему «не много ли в Пскове светофоров»? Люди живо интересуются, когда наши светофоры поумнеют, станут более адаптивными. Ответы на эти вопросы мы сегодня будем искать вместе со спикером. Это директор ООО «Комсервис», член городской комиссии по безопасности дорожного движения Бурлин Юрий Вячеславович. Юрий Вячеславович, добрый день.

- Добрый день, Денис, добрый день, уважаемые радиослушатели.

- Для начала немного справочной информации. Напомню, что собственник светофорных объектов в Пскове - муниципальное образование «город Псков». Режим работы настраивается, исходя из решений управления городского хозяйства, отдела Госавтоинспекции в городе Пскове, также предложения может вносить подрядчик. Руководитель подрядной организации сегодня в студии. Кроме того, можно вспомнить, что у нас ещё светофоры могут обесточиваться энергетиками, достаточно много организаций имеют отношение к светофорам.

Начать бы я хотел вот с чего. В 2008 году директор ГОССМЭП - это организация, которая строила светофоры с советского времени, - Иванов Николай Александрович называл цифру 47 светофорных объектов в Пскове. Сегодняшний контракт на содержание светофора в городе включает 96 светофоров - это на момент заключения контракта в прошлом году. В ближайшее время добавятся ещё 2 строящихся, Инженерная, у дома №18 и будущий светофор Крестовское шоссе - Островский переулок (новый выезд с территории аэропорта). Получается, за 15 лет количество светофоров в Пскове выросло 2 раза. Юрий Вячеславович, не многовато ли у нас светофоров?

- Давайте рассмотрим ситуацию со светофорами не в плане их количества, а в разрезе их задач и предназначения. Задачи светофоров. Первое - обеспечить безопасность всех участников дорожного движения автомобилей и пешеходов, автобусного транспорта. На каждую комиссию по безопасности приходит, наверное, по 2-3 обращения от граждан с просьбой поставить светофор. Если все эти предложения принимать, было бы не под 100, а уже под 200 светофоров. Уважаемые члены комиссии ищут баланс между безопасностью и проходимостью транспортных потоков. Само по себе наличие светофора чуть замедляет поток транспорта. И вот на каждой комиссии мы смотрим и прикидываем: есть серьёзное основание для установки светофора или нет. Какие ставить и куда ставить? В среднем, наверное, в год у нас появляется, наверное, по 2-3 светофора. По большому счёту, все решения об установке выверенные. Сейчас есть так называемые очаги аварийности и «предочаговые места». Например, светофор, который ставится на улице Инженерной, он там…

- По объективным причинам…

- Да. Там уже делали освещение, подсветку пешеходного перехода. Но люди у нас гоняют, и пешеходы иногда могут быть невнимательными. Автомобиль - это источник повышенной опасности, а пешеход всегда страдает больше, чем транспорт.

Строительство новых светофоров, например в аэропорту, основано на планировании и расчетах транспортных потоков. Чтобы транспорт свободно выезжал, тоже требуется регулирование.

- Есть объективная необходимость. Хочу добавить, что, кроме количественного роста светофоров, ещё присутствует качественный рост. Происходит установка дополнительных секций на уже существующие светофоры. Где-то перенастраивается, добавляется новый режим, как, например, на Коммунальной - Народной. По-моему самый хороший пример - это перекресток Чудской и Алмазной. Светофор изменился настолько, что теперь стало очень удобно и безопасно выезжать с Алмазной в сторону моста. Светофоры, где были случаи наездов, это понятно. Но есть другие примеры. На Октябрьском проспекте ещё несколько лет назад было 4 светофора, теперь их там гораздо больше.

- Да, осталось буквально два пешеходных перехода без светофора.

- По одному уже принято решение поставить светофор, насколько я помню.

- Помимо развития города, есть нормативная практика. Везде на дорогах, где есть четыре полосы, две или больше в каждую сторону, требуются технические средства организации дорожного движения. Это может быть светофор, либо островок безопасности, который разделяет потоки, чтобы снизить риск травм при пересечении дороги. Казалось бы, куда можно в городе разогнаться, там 40 км в час? Но почему-то там, где есть пешеходы и транспортные потоки, происходят дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими пешеходами. Как водитель, я скажу, большое количество светофоров не даёт разгоняться. Но в то же время мы с вами живём в городе, и здесь не должно быть больших скоростей. Скорость транспорта должна быть небольшая. Чтобы даже если что-то случится, последствия не были большие.

Есть хороший пример с островками безопасности. Например, островок на площади Ленина, на который все вроде жалуются. Но, представьте, человек, который управлял автомобилем, въехал бы не в бетонный островок, а в людей.

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Вся парадигма дорожного движения направлена на безопасность людей. Для этого снижается скорость, ставятся лежачие полицейские, происходит замедление транспортного потока. Светофоры работают на эту историю.

Есть маломобильные граждане, которые не так быстро пересекают дорожное полотно по пешеходному переходу. Поэтому включается пешеходный светофор, люди пошли, и для всех становится нормально. Да, из-за светофоров скорость движения снижается. Но безопасность людей намного важнее скорости транспортного потока.

- Спасибо. Давайте про содержание поговорим – это большой пласт работы. Если мы откроем муниципальный контракт на содержание светофоров - он есть в открытом доступе, там есть цифры, сколько в Пскове насчитывается самих светофоров. Мы говорим про перекресток, то есть светофорный объект, а есть, собственно сами светофоры. Их количество указано в контракте - транспортных 594, пешеходных – 467, дополнительные секции 149 и бело-лунные допсекции - 112. Больше 1000 суммарно. В контракте много видов работ, которые выполняются и ежедневно, и ежемесячно, и декадно. Насколько хватает вашей организации на проведение всех этих работ? Насколько сложно?

- 20 лет назад было 47 светофоров. Они так и остались. Заказчик менял новые светофоры. «Наверху» - это видимая часть. Раньше были ламповые, сейчас этих ламповых не осталось, последним был перекрёсток Леона Поземского и Ипподромной. Сейчас светодиодные, все красивые, лампочки не выгорают. Но сети, на которых «сидят» светофоры - старые-старые. Да, это хороший советский алюминий.

Так или иначе, инфраструктура находится под постоянной нагрузкой. Есть происшествия с наездами на светофоры, постоянное воздействие дорожных реагентов. В отличие от лампочек, которые работают у нас дома в комнатных условиях, на светофоры воздействуют снег, дождь и ветер.

Всё, что было сделано раньше 20 лет назад, износилось. Сделанное за последние 10-15 лет, постепенно подходит к моменту износа. Лифт не может работать 25 лет без замены, а светофор тоже не железный. Но он работает. Отвечая на ваш вопрос: сил и средств на сегодняшнем этапе нам хватает. Можно спросить у граждан, насколько мы справляемся, и насколько часто регулировщики вынуждены выходить на улицы. У нас постоянно идет информация от МКУ «Специализированный заказчик» от ГИБДД и автобусного парка. Как только информация приходит, приступаем к ремонту. Даже сейчас в непростое время с точки зрения финансов, всё держится на достаточно высоком уровне.

- Часто происходят наезды на стойки светофоров. Сбивают какие-то элементы дорожной инфраструктуры. Последний пример - стойка на площади Ленина, которую недавно восстановили. Насколько у вас большой, скажем так, запас прочности? Того, насколько вы можете обеспечить город запасными запчастями, стойками, прочими деталями?

- Все задачи решаются. Согласно муниципальному контракту, от нас не требуется наличие каких-то финансов или запаса частей, которые мы должны держать на складе. Исходя из имеющегося опыта, мы держим определённое количество оборудования, чтобы могли среагировать и в течение какого-то срока там организовать замену стойки либо светофора.

- Какая деталь светофора чаще всего выходит из строя? Кнопки?

- Да, кнопки достаточно часто заменяемая деталь. И ещё очень неприятно бывает, что узнаём об этом не очень оперативно, когда граждане начинают жаловаться. Кнопки старые, не позволяют получать информацию рабочие они или нет. Это как выключатель...

- Пока не нажмёшь, не узнаешь.

- Да. Данные собираем мы, ГИБДД, городская служба 055. Но иногда бывает, что информация о неработающем светофоре приходит даже главе города либо губернатору.

- Или президенту.

- Здесь есть вопрос коммуникации. Наша совместная задача с заказчиком задача - чтобы люди знали, куда звонить, когда что-то не работает. Есть такая вещь, как диспетчеризация светофорных объектов. Даже при наличии дистанционного съёма информации со светофора, про кнопки мы не сразу узнаем. А объезжать каждый день и все кнопки нажимать это технически…

- Непродуктивно.

- Технически вроде всё возможно, но тогда мы должны будем увеличить стоимость всех этих услуг. Гораздо проще информацию получать от людей, которые это могут видеть и так.

- Мы можем какие-то кнопки ставить, которые будут сами, условно говоря, сообщать о неисправности?

- Да есть. Технологии это позволяют, но это недешево. Видел такие в Красноярске. Кнопка стоит порядка 15000 рублей. Но, чтобы её подключить, нужен ещё умный контроллер, который стоит порядка миллиона рублей. Мы балансируем между ценой и возможностями. Знаете, как была байка про изобретение американцами ручки, пишущей в космосе. Можно потратить бешеное количество деньги и изобрести космическую ручку, а можно писать карандашом на данном этапе. Возможно, мы с вами пишем просто карандашом.

- В наших реалиях мы пока будем только писать карандашом. Да и, наверное, будем собирать информацию. Заявки и обращения идут в службу 055, дежурному ГИБДД, в автобусный парк.

- Да и сами тоже ездим.

- Раньше на некоторых светофорах были информационные табло, где был написан телефон, по которому можно обращаться. Сейчас у вас есть диспетчер, который собирает данные о неисправностях?

- Действующим контрактом не предусмотрено наличие диспетчерской службы. По большому счёту, мы выполняем задания от специализированного заказчика, где консолидируется вся информация, связанная со светофорами. Вся информация от службы приходит напрямую к нам и к специализированному заказчику.

- Не хотелось бы сильно вдаваться в частности, но боюсь, что без них, не обойдёмся. Есть моменты, когда какие-то улицы выпадают из вашего обслуживания. Улица Яна Фабрициуса была долго на реконструкции. Сейчас обслуживаете светофоры или она ещё у организации, которая делала реконструкцию?

- Мы обслуживаем сейчас все светофоры в Пскове, которые только не вновь построены. Насколько я понимаю, сейчас улица Фабрициуса еще не сдана. Но мы её уже так обслуживаем, так или иначе.

- На перекрестке Фабрициуса – Гагарина после запуска улицы работает допсекция светофора для поворота налево. Водители обращают внимание, что это единственный пример в Пскове, когда у нас включена допсекция, и одновременно разрешается движение пешеходов.

- По этому вопросу уже идёт работа.

- Давайте к самой интересной, как мне кажется, части, нашей беседы. Неоднократно, за последние лет 20 слышали различные планы и пожелания по развитию автоматизированной системы управления дорожным движением в Пскове. Были какие-то заявки на создание умных автобусов. Были планы по созданию умных светофоров. Были аукционы с попытками организации элементов этой системы на центральных улицах. Одна была не успешной. Что сейчас нам мешает это сделать?

- Я думаю, что глобально ничего, но есть ряд вопросов. Все живут с умными спортплощадками, с умными техническими вещами, связанными с госуслугами. Есть цифровизация, и мы понимаем, что если мы не сможем это предотвратить а мы не сможем это предотвратить - мы должны это возглавить. Есть вопрос компетенций заказчиков и компаний, которые предлагают эти все вещи. Есть запрос у населения и у города на цифровизацию. Уборочная техника уже ездит с «ГЛОНАСС». Когда убирается снег, мы знаем, когда какое количество единиц техники вышло. Здесь то же самое. Есть такой термин адаптивное регулирование, то есть когда…

- …Когда он подстраивается.

- Когда он подстраивается. Условно утром мы все поехали в город, он в одну сторону всех запускает. Вечером мы все поехали домой и то же самое. Больших чудес мы не сделаем. Но в среднем до 40% потока на перекрёстке можно «пересобрать», есть такой термин. В Пскове уже года четыре два таких перекрёстка в тестовом режиме работают: Рижский проспект – Рокоссовского и Октябрьский проспект и улица Кузнецкая. Последний с того времени, когда начали ремонтировать Троицкий мост, перестроились потоки и у нас пробка стояла на Инженерную. По данным перекрёсткам есть вся статистика, она доступна в электронных файлах, ее можно смотреть.

Была попытка автоматизации светофоров двух центральных улиц, на том этапе неудачная. Счастья не случилось. Почему так? Есть определенное различие в наполнении самого термина «умный светофор». Это как с «Безопасным городом», все хотят, посмотреть, кого-то найти по видео. Но это лишь вершина айсберга, а «внизу» (под капотом) есть большое количество серверов, линий связи, которые включены в этот процесс.

Есть определённая степень безопасности, которая там должна быть. Нужно учитывать, что бюджет города не самый большой. Люди видят, как эти продукты работают в больших городах, в Москве, Санкт-Петербурге и пытаются эти продукты предлагать Пскову. Давайте понимать, в Москве есть определённое финансирование, есть определённые специалисты, которые могут быть на стороне заказчика и могут проверить вообще правильно или неправильно либо на стороне подрядчика, который выступил инициатором и что-то предложил.

Если мы приедем в какой-нибудь поселок городского типа, повесим классный светодиодный кран, а его никто не будет смотреть. Он постоит, постоит и перестанет работать. Здесь то же самое. В этой истории должна присутствовать определённая степень, готовность и региона и муниципалитета. Была хорошая история, связанная с энергосервисом по освещению. Заменено большое количество светильников.

Есть ещё один момент экономический. Мы все понимаем, что за это кто-то должен заплатить. Либо бюджет города, либо может быть получится какая-то грантовая поддержка из федерального центра. Для того, чтобы это всё сложилось, чеки которые называли от 200 до 500 миллионов чтобы «всё победить» в хорошем смысле слова. Таких средств в бюджете города нет, как мы с вами понимаем.

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Есть возможность привлечь определённые инвестиционные вещи в качестве государственно- частного или муниципально-частного партнёрства. Это тоже определённый путь, который должны пройти совместно заказчик и потенциальные подрядчики - какие-то консультанты, которые в этом процессе двигаются. Привлечь такое количество финансов, и чтобы это всё заработало, чтобы потом в итоге там не повисло на проводах - непросто. В моменте другие задачи просто закрывают эти вещи, например, как вот сейчас. Сейчас ставится много камер, которые смотрят за скоростью. О прибыли говорить неуместно, но есть экономическая составляющая процесса. А светофоры штрафов не выписывают, они сохраняют безопасность и увеличивают проходимость транспортных потоков.

Должен быть комплексный подход. Если автоматизируем светофоры в разных местах, как они будут работать? В идеале они начинают работать вместе. Сделали один перекресток Рижский Рокоссовского, а дальше ничего не сдвинулось. Если мы едем по дороге, где в одном месте узко, а другом широко, мы всё равно едем по самому узкому месту. Скорость любого отряда измеряется по самому медленному ходоку. То же самое и здесь.

Это работает, но только комплексно. Можно, например, на сегодняшнюю инфраструктуру поставить верхнюю надстройку, которая позволит расшивать перекрёстки. Но есть запрос на комплексную замену инфраструктуры. Как я говорил, на всем Октябрьском проспекте сети для светофоров - это сплошной старый алюминий, где даже стрелку светофора иногда бывает не повесить, не только какую-то дополнительную нагрузку.

Вот здесь, нужно либо «До основанья, а затем», либо действовать пошагово. А пошагово сложно, учитывая, что у нас достаточно всё быстро меняется, программы и даже люди. Мы живём в такое время, что люди, например, начинали какую-то историю пять лет назад, а сейчас их уже нет. Либо они есть, но они уже другим направлением занимаются.

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Поэтому важно сделать настройку одномоментно и потом это всё поддерживать. Есть вариант так называемой работы по подписке. Как в телефоне - хотим пользоваться услугами сервиса и подписываемся, платим денежку и пользуемся определённым набором продуктов. Вопрос только в том, что всё-таки за светофоры и безопасность дорожного движения отвечает администрация города, это муниципальный имущественный комплекс. Должен быть какой-то подтверждённый опыт у подрядчика, что всё хорошо. Чтобы потом не бегать и не искать, где какую-то розетку включить.

- Юрий Вячеславович, к сожалению, когда мы только разговорились, закончилось наше эфирное время. Давайте в качестве завершения завершающего итога – какие вы видите подвижки в сторону объединения и автоматизации светофоров?

- Сейчас в администрации города рассматривается ряд предложений по поводу автоматизации светофорных объектов. В том числе как предложение, сделанное пару лет назад одним из крупнейших сотовых операторов, так и новые инициативы.

Учитывая, что это небыстрая история, надо принимать во внимание несколько моментов. Первое – экономика, второе - ответственность, третье - это способность подрядчика справиться с поставленными задачами. При наличии финансовых средств работа могла бы ускориться, но к сожалению, светофоры в нацпроект по безопасным и качественным дорогам пока не входят.

Задача муниципалитета - изыскивать возможные ресурсы из своего небольшого бюджета. У нас сделано очень большое продвижение по качеству дорог. По светофорам, к сожалению, пока такой возможности она возможности нет.

- Будем надеяться, что у нас найдутся средства и пожелаем зелёного света этой дороге. Спасибо всем за внимание.