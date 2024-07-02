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Способы оспорить штраф от Госавтоинспекции перечислил юрист

Штраф от Госавтоинспекции – это то, с чем сталкивался любой автолюбитель. Бывает так, что сотрудники ведомства по невнимательности или другим причинам выписывают штраф несправедливо. Что же делать в таких ситуациях, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

Юрист отметил, что оспорить штраф ГИБДД может как сам водитель, так и его уполномоченный представитель, который должен иметь нотариально заверенную доверенность. Важно помнить, что на подачу жалобы отводится 10 дней с момента получения копии постановления, пишет RuNews24.ru.

«Первый шаг в процессе оспаривания – это обращение в подразделение ГИБДД, которое выписало штраф. Это правило распространяется и на штрафы, зафиксированные камерами видеонаблюдения. Ваша жалоба должна быть направлена именно в то отделение, которое выдало постановление. Если вам не удалось решить вопрос через ГИБДД или штраф был наложен по решению суда, следующим шагом будет обращение в судебные инстанции. В случае, если штраф был присужден по решению суда, вам следует обратиться в вышестоящий суд. Если же вы оспариваете решение ГИБДД, то ваша жалоба подается в районный или городской суд по месту рассмотрения дела», – рекомендует эксперт.

Спикер добавил, что с развитием цифровых технологий процесс оспаривания штрафов стал более доступным и удобным как на досудебной, так и на судебной стадиях.

Основные сервисы для обжалования штрафов в онлайн-режиме: