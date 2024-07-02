Способы оспорить штраф от Госавтоинспекции перечислил юрист

Штраф от Госавтоинспекции – это то, с чем сталкивался любой автолюбитель. Бывает так, что сотрудники ведомства по невнимательности или другим причинам выписывают штраф несправедливо. Что же делать в таких ситуациях, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.
Юрист отметил, что оспорить штраф ГИБДД может как сам водитель, так и его уполномоченный представитель, который должен иметь нотариально заверенную доверенность. Важно помнить, что на подачу жалобы отводится 10 дней с момента получения копии постановления, пишет RuNews24.ru.
«Первый шаг в процессе оспаривания – это обращение в подразделение ГИБДД, которое выписало штраф. Это правило распространяется и на штрафы, зафиксированные камерами видеонаблюдения. Ваша жалоба должна быть направлена именно в то отделение, которое выдало постановление. Если вам не удалось решить вопрос через ГИБДД или штраф был наложен по решению суда, следующим шагом будет обращение в судебные инстанции. В случае, если штраф был присужден по решению суда, вам следует обратиться в вышестоящий суд. Если же вы оспариваете решение ГИБДД, то ваша жалоба подается в районный или городской суд по месту рассмотрения дела», – рекомендует эксперт.
Спикер добавил, что с развитием цифровых технологий процесс оспаривания штрафов стал более доступным и удобным как на досудебной, так и на судебной стадиях.
Основные сервисы для обжалования штрафов в онлайн-режиме:
Портал «Автокод». Этот ресурс предназначен для обжалования штрафов, зафиксированных в Москве. Для начала потребуется авторизоваться с помощью учётной записи на «Госуслугах». После этого нужно ввести номер постановления, указать причину оспаривания и заполнить форму жалобы. Нужно не забыть распечатать и подписать документ, а затем отсканировать его и приложить к заявлению.
Портал «Госуслуги». Чтобы использовать этот сервис для обжалования штрафа, понадобится подтверждённая учётная запись. Нужно войти в личный кабинет, перейти в раздел «Платежи», выбрать нужный штраф и нажать «Обжаловать». Стоит указать причину и прикрепить все имеющиеся доказательства. Заявка будет рассмотрена в течение 10 дней.
ГАС «Правосудие»: этот бесплатный сервис также требует учётной записи на портале «Госуслуги». При подаче заявления нужно указать суд того района, где произошло нарушение. Необходимый суд и доступ к его электронному документообороту проще всего найти через поисковик. Рассмотрение заявления займет до 2 месяцев.
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