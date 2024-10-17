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Одну полосу движения на улице Максима Горького в Пскове закроют с 28 октября

Одна полоса движения на улице Максима Горького, в районе дома №12, при движении от Рижского проспекта в сторону улицы Пароменской будет закрыта с 28 октября по 7 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.



Движение закроют в связи с аварийной ситуацией, возникшей при проведении работ по капитальному ремонту инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть информацию при планировании поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - сообщили в администрации.