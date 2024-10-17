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АвтоМир / За рулём

Противогололёдная обработка дорог началась в Пскове

04.11.2024 14:48|ПсковКомментариев: 0

Противогололёдная обработка дорог началась в Пскове  в связи с ночными заморозками. об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале. 

На проезжей части работают коммунальные дорожные машины, на тротуарах - тракторы. На пешеходных переходах, автобусных остановках и тротуарах мостов действуют ручные бригады. В общей сложности задействовано около 15 единиц техники.

«Посыпают солью для разрушения наледи. На дорогах в частном секторе применяют смесь соли и песка. Надевайте нескользящую обувь и будьте осторожны за рулём, если не успели установить зимнюю резину!» - сказал Борис Елкин. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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