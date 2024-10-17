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Почти 38% респондентов ПЛН «переобули» автомобили на зиму заранее

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (37,27%) поменяли резину с летней на зимнюю заранее, не испытывая дискомфорта в очередях. Это следует из опроса, в котором принял участие 161 человек.

24,22% респондентов считают, что для смены резины погода должна стать более стабильной. Можно предположить, что это водители, которые, например, купили новые покрышки и не хотят зря стирать зимний протектор об асфальт. Так шина прослужит дольше.

16,77% опрошенных не имеют автомобиля и менять резину у них нет нужды.

8,7% псковичей, прошедших опрос, ставят автомобиль на зимовку в гараж, поэтому менять резину им также не нужно.

С первым выпавшим снегом отправились на шиномонтаж 4,35% респондентов.

3,73% опрошенных пользуются универсальной всесезонной резиной, что также избавляет их смены покрышек.

3,11% респондентов - в процессе накопления денежных средств для того, чтобы приобрести зимнюю резину.

1,86% опрошенных заявили, что они - любители рисковать, поэтому «переобуваться» на зиму не собираются.

В целом большая часть псковичей спокойно и без паники относится к ежегодному процессу смены резины на своих «болидах». Из-за нестабильной погоды в подвешенном состоянии находится значимая группа жителей области. Их можно понять, учитывая стоимость покрышек, не очень-то хочется лишний раз стирать протектор или оставлять шипы на асфальте. От стоимости, видимо, также отталкивалась некоторая группа респондентов, проголосовавших за вариант с накоплением денег. Недешевое удовольствие - менять резину своевременно и не ездить на «лысой». Похоже, из этой группы откололись те почти 2%, кто будет лихачить на летней и в перспективе создавать аварийные ситуации другим. Кто-то собирается ставить машину в гараж. Стоит отметить, что запаниковавших от первых снежинок псковичей не так много, но даже их хватило, чтобы устроить аншлаги в шиномонтажах и автосервисах - кто-то своей очереди ждал по несколько часов. Часть же пользуется «всесезонкой» и поглядывает свысока (наравне с пешеходами) на предзимнюю суету большей части водителей.

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