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АвтоМир / За рулём

Каковы главные критерии выбора автосервиса, рассказали эксперты

15.11.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

Основным критерием при выборе автосервиса остается доверие к качеству ремонта, при этом фактор стоимости ремонта оказался лишь на третьем месте. Об этом говорится в совместном исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze.

По результатам исследования 49% опрошенных автовладельцев заявили, что выбирают станцию технического обслуживания (СТО), основываясь на доверии к конкретной точке, пишет ТАСС. На втором месте по приоритету причина выбора места обслуживания авто - репутация сервиса (46% голосов).

«Лишь на третьем месте среди критериев выбора "своего" сервиса оказались цены. Более трети (38%) водителей ориентируются на стоимость, когда выбирают автомастерскую», - говорится в исследовании.

Удобное местоположение со второго места в 2016 году переместилось на пятое в 2024 году. При этом заметно возросло влияние хорошего консультирования на СТО. В 2024 году каждый шестой водитель (16%) назвал этот критерий определяющим.

«Очень многие привычные для водителей параметры обслуживания автомобилей поменялись за последние пару лет. Автовладельцам сегодня сложно разобраться с брендами запчастей, ценами, дефицитом, сроками доставки, подделками - все это вызывает сумбур. Такой "потерянностью" можно объяснить возросший приоритет критерия "понятности" консультаций на СТО. Людям стало очень важно получить развернутые и профессиональные советы сотрудников сервиса», - отмечает директор агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

Эксперты отмечают, что предпочтения водителей меняются и с возрастом: для водителей младше 25 лет и старше 45 лет в приоритете именно доверие к сервису, однако для людей 25-45 лет на первый план выходит скорость ремонта. «Для самой работоспособной группы населения время является главным приоритетом при обслуживании автомобиля. Сюда можно отнести не только преимущество быстрого ремонта на независимом сервисе, но и строгое соблюдение обозначенных сроков, возможность легко записаться и согласовывать все работы дистанционно, удобство и цифровизацию всех услуг», - пояснила директор Fit Service Татьяна Овчинникова. 

 

Теги: #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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