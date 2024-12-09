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Светофор установят на перекрестке улиц Ипподромной и Ветряной в Пскове

Вопрос установки светофора на перекрестке улиц Ипподромной и Ветряной в Пскове рассмотрели на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Установка светофора затруднена в связи с отсутствием подхода к данному пешеходному переходу. Это можно осуществить при дальнейшей реконструкции улицы. Реконструкция улицы Ипподромной на данный момент планируется», - сообщили на комиссии.

Глава города Пскова Борис Елкин отметил, что водители зачастую превышают скорость на данном участке дороги при движении с улицы Леона Поземского.

В ходе обсуждения приняли решение установить световой сигнал Т7 для обозначения пешеходного перехода. Знак планируется установить до конца января 2025 года.

Ранее на этом перекрестке произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Водитель скрылся с места преступления. В течение суток его обнаружили и привлекли к ответственности.