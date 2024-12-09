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Очередность работы секций светофора изменилась на площади Ленина в Пскове

Очередность работы секций светофора изменилась на площади Ленина в Пскове, сообщают очевидцы.

Вчера на данном перекрестке в течение дня было затруднено движение, работал полицейский-регулировщик.

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Светофор отключали из-за технических работ. Проводились работы по замене контроллера, в связи с работой по установке автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в Пскове. АСУДД должна обеспечивать синхронизацию работы всех технических средств управления дорожным движением, в автоматическом режиме, без участия оператора.

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Система должна оптимизировать пропускную способность движения транспорта и пешеходов по улично-дорожной сети, и обеспечивая при этом максимальную безопасность участников дорожного движения.

Дата окончания выполнения работ: 27 декабря 2024 года.