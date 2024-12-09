Очередность работы секций светофора изменилась на площади Ленина в Пскове, сообщают очевидцы.
Вчера на данном перекрестке в течение дня было затруднено движение, работал полицейский-регулировщик.
Светофор отключали из-за технических работ. Проводились работы по замене контроллера, в связи с работой по установке автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в Пскове. АСУДД должна обеспечивать синхронизацию работы всех технических средств управления дорожным движением, в автоматическом режиме, без участия оператора.
Система должна оптимизировать пропускную способность движения транспорта и пешеходов по улично-дорожной сети, и обеспечивая при этом максимальную безопасность участников дорожного движения.
Дата окончания выполнения работ: 27 декабря 2024 года.