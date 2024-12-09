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АвтоМир / За рулём

Водителей могут начать штрафовать за еду и напитки за рулем

06.01.2025 15:10|ПсковКомментариев: 0

В ближайшее время водителей могут начать штрафовать за употребление пищи и напитков за рулём, включая шаурму, лавандовый раф на миндальном, энергетики и другие перекусы. Это связано с поправками в пункт 2.7 Правил дорожного движения, которые позволят камерам фиксировать объекты, находящиеся в руках водителей.

Согласно новым правилам, руки водителей должны быть полностью свободны, и любой предмет в руках может быть расценен как помеха. Пока что нарушением считается только использование мобильных телефонов за рулём, однако камеры могут теперь фиксировать и другие объекты, которые мешают водителю управлять автомобилем, пишет Mash.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр пояснил, что все предметы, которые могут быть восприняты как помеха для управления, будут считаться нарушением. Это может повлечь за собой штрафы и другие санкции, если камера зафиксирует такие действия водителя.

Теги: #штраф #водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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