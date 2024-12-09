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Великолучанин оплатил штрафы на 850 тысяч рублей после запрета водить автомобиль

Великолучанин погасил задолженность только после запрета управлять транспортным средством, сообщили в Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

На исполнение в отделение судебных приставов города Великие Луки поступило 14 исполнительных производств о взыскании с гражданина задолженности по алиментным платежам, морального вреда, компенсации расходов на оплату медицинской помощи, штрафов ГИБДД, налогов и задолженности по кредитным платежам на общую сумму более 850 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель предупредил должника о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Однако к погашению задолженности мужчина не приступил.

В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель установил, что у гражданина есть водительское удостоверение. В связи с этим в отношении должника вынесено постановление о временном ограничении на пользование правом управления транспортным средством.

Мера оказалась эффективной. Гражданин пришел в отделение судебных приставов и сообщил, что погасил всю имеющуюся задолженность, а также предоставил чек об оплате.

После поступления денежных средств на депозитный счет отделения исполнительные производства подлежат окончанию фактическим исполнением.