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ГАИ опровергла слухи о массовом аннулировании регистрации машин

Госавтоинспекция МВД России опровергла информацию о массовом аннулировании регистрации транспортных средств (ТС), ввезенных по параллельному импорту, по причине неуплаченного в полном объеме утилизационного сбора. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале 28 января в ответ на публикацию сообщений в СМИ.

В Госавтоинспекции напомнили, что перечень оснований прекращения регистрации ТС установлен законодательством, в частности федеральным законом от 03.08.2018 № 283-ФЗ. Изменение статуса оформленного на ТС электронного паспорта в связи с его аннулированием к таким основаниям не относится.

Впрочем, изменение такого статуса электронного паспорта ТС может повлечь за собой отказ в проведении каких-либо регистрационных действий с ТС в дальнейшем, что также предусмотрено п. 5 ч. 3 ст. 18 указанного федерального закона, но не препятствует эксплуатации уже зарегистрированного автомобиля, пишут «Известия».

«В то же время вопросы, связанные с взысканием недоплаты по утилизационному сбору, должны разрешаться в рамках таможенного и гражданского законодательства, в том числе путем применения законодательства, регламентирующего принудительное исполнение решений о взыскании таких платежей Федеральной службой судебных приставов», — заявили в Госавтоинспекции.