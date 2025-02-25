АвтоМир / За рулём

В ГД внесли проект о новых штрафах для агрегаторов такси

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается штрафовать агрегаторов такси до 500 тысяч рублей за передачу заказов водителям без действующего разрешения на деятельность по перевозке пассажиров, документ доступен в думской электронной базе.

Фото: pixabay

«Передача заказа легкового такси лицам, не имеющим действующего разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также лицам, не соответствующим иным требованиям, предъявляемым к водителю легкового такси, - влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей», - сказано в документе.

В пояснительной записке отмечается, что за повторное нарушение данной нормы также подразумевается наложение штрафов: на индивидуальных предпринимателей - от 70 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц – от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Кроме того, проектом в целях предотвращения негативных последствий от управления такси лицами, которые согласно действующему законодательству не должны допускаться к вождению, предлагается увеличить для них штраф от 5 – 15 тысяч рублей до 15 – 20 тысяч рублей.

Также авторы инициативы предлагают вывести в отдельный состав и усилить ответственность для юридических лиц за введение потребителей в заблуждение о качестве и безопасности услуг такси: от 100 - 500 тысяч рублей до 300 - 700 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Как ранее пояснял Слуцкий, агрегаторы такси не имеют права передавать заказы водителям, не имеющим лицензию на перевозку, и должны проверять ее наличие. По его словам, данное правило довольно часто нарушается. Он отмечал, что «самые изобретательные» придумывают специальные схемы для противозаконного привлечения «левых», нелицензированных водителей, «с которыми меньше забот и которым можно платить копейки», что создает угрозу для пассажиров. Законопроект призван положить конец этой порочной практике, подчеркивал Слуцкий.