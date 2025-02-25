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Директор псковской фирмы рискует остаться без BMW из-за долгов на 10 млн рублей

В городе Пскове судебные приставы ведут работу по взысканию многомиллионных долгов с владельца компании, специализирующейся на ремонте электрического оборудования. Общая сумма задолженностей превышает 10 миллионов 300 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Несмотря на то, что до директора неоднократно доводилась информация о наличии у него задолженности и обязанности погасить финансовые обязательства, мужчина всячески уклонялся от исполнения судебных решений.

Кроме того, директор организации-должника был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ, за неисполнение решения суда. Направив запрос в ГАИ, было установлено, что директор является собственником автомобиля BMW 640D XDRIVE, который он всячески скрывал.

В результате комплекса розыскных мероприятий и с применением системы видеонаблюдения «Безопасный город» автомобиль должника удалось обнаружить припаркованным в центре города. Сотрудники органа принудительного исполнения составили акт описи и ареста транспортного средства, изъяли и переместили на специализированную стоянку.

Если мужчина не примет мер к своевременному погашению задолженности, то начнется процедура оценки имущества и передачи его на реализацию.