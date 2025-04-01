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Назначенные местными судами и властями штрафы за ПДД хотят полностью направить в бюджеты регионов

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам поддержал поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие, что в 2025 году все штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) и правил эксплуатации транспортных средств, наложенные региональными судами и органами власти, будут целиком поступать в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Предложенная поправка внесена депутатами и будет рассмотрена во втором чтении законопроекта №542461-8, касающегося особенностей исполнения федерального бюджета на 2025 год.

Согласно действующему законодательству, сейчас распределение штрафов за нарушения ПДД происходит следующим образом: 25% идет в федеральный бюджет, а 75% — в региональный бюджет по месту расположения органа или должностного лица, наложившего штраф, пишет «Интерфакс».

Новая поправка предусматривает, что с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно все административные штрафы, вынесенные региональными судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних или должностными лицами региональных исполнительных органов (при условии отсутствия соглашений с федеральными ведомствами), будут полностью зачисляться в бюджеты субъектов РФ.

Законопроект планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 8 апреля.

Напомним, Псковская Лента Новостей проводила опрос среди своих респондентов, который показал, что для 27,6% участников опроса повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения ничего не изменило, они продолжают ездить так, как раньше.

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