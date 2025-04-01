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АвтоМир / За рулём

ГАИ Псковской области напоминает водителям о соблюдении безопасного скоростного режима в непогоду

11.04.2025 07:45|ПсковКомментариев: 0

Управление Госавтоинспекции Псковской области обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом быть особенно внимательными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

Водителей призывают выбирать безопасный скоростной режим и соблюдать необходимую дистанцию между транспортными средствами.

Кроме того, ГАИ рекомендует автомобилистам, которые еще не успели сменить резину на зимнюю, воздержаться от поездок на личном транспорте до улучшения ситуации на дорогах.

«Уважаемые водители, выбирайте безопасный скоростной режим и дистанцию в связи с неблагоприятными погодными условиями. Если вы уже сменили резину, воздержитесь от поездок на личном транспорте.Обращаем внимание всех участников дорожного движения на обязательное соблюдение Правил дорожного движения. Берегите себя!», - обратились к псковичам в госавтоинспекции.

Источник: Псковская Лента Новостей
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