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АвтоМир / За рулём

Водители «ВАЗов» вновь нарушили требования дорожной безопасности в Псковской области

28.04.2025 17:20|ПсковКомментариев: 0

В Дедовичах и Палкинском районе инспекторами ДПС Госавтоинспекции установлены нетрезвые водители, которые ранее уже привлекались к административной и уголовной ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области. 

В поселке Дедовичи вечером 27 апреля у дома на площади Советов дорожные полицейские остановили для проверки автомашину «ВАЗ-2111». Выяснилось, что за рулем этой легковушки был находившийся «под градусом» местный житель 1987 года рождения.

А вечером 25 апреля по улице Школьной в деревне Грибули Палкинского района на автомобиле «ВАЗ-21093» ехал 31-летний житель Палкинского района, тоже находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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