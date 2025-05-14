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Президент РФ подписал закон о локализации такси

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации такси, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Фото: pixabay

Балльная система оценки локализации автопромышленности действует с 2019 года. Для допуска к госзакупкам нужно набрать определенное количество баллов, что подразумевает высокую долю отечественных комплектующих и сборку в России.

Для включения машины в региональный реестр легковых такси теперь необходимо выполнить одно из требований:

совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному правительством для госзакупок;

автомобиль произвели в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.

Для некоторых регионов сделали исключения. Так, в субъектах, входящих в состав СФО, а также в Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а в субъектах, входящих в ДФО, — до 1 марта 2030-го, пишет РИА Новости.

Перечень сведений для внесения машины в региональный реестр такси должен включать:

марку;

модель;

год выпуска;

государственный регистрационный номер;

идентификационный номер транспортного средства, а если его нет, то номер его основного компонента.

При этом в документе нет списка конкретных моделей, его сформирует Минпромторг.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. При этом если машину внесли в региональный реестр до этой даты, то к ней не будут применять эти требования.