Президент РФ подписал закон о локализации такси

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации такси, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Балльная система оценки локализации автопромышленности действует с 2019 года. Для допуска к госзакупкам нужно набрать определенное количество баллов, что подразумевает высокую долю отечественных комплектующих и сборку в России.
Для включения машины в региональный реестр легковых такси теперь необходимо выполнить одно из требований:
Для некоторых регионов сделали исключения. Так, в субъектах, входящих в состав СФО, а также в Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а в субъектах, входящих в ДФО, — до 1 марта 2030-го, пишет РИА Новости.
Перечень сведений для внесения машины в региональный реестр такси должен включать:
При этом в документе нет списка конкретных моделей, его сформирует Минпромторг.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. При этом если машину внесли в региональный реестр до этой даты, то к ней не будут применять эти требования.