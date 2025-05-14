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Инспекторы ДПС остановили в Пскове пьяного водителя Nissan

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в областном центре установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове вечером 3 июня у дома по улице Льва Толстого инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину Nissan. Выяснилось, что этой иномаркой управлял находившийся «под градусом» житель областного центра. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с этим Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.