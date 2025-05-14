АвтоМир / За рулём

Комплекс «Дозор М3» выявил в Пскове водителей, паркующихся на зеленой зоне

Ряд нарушений в сфере благоустройства зафиксировали в Пскове 5 июня с использованием программно-аппаратного комплекса автоматической фиксации и обработки нарушений «Дозор М3». Комплекс выявил транспортные средства, владельцы которых осуществили проезд по детским и спортивным площадкам, а также остановку и стоянку на озелененных территориях в районе улиц Лепешинского и Шелгунова, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: контрольное управление администрации города Пскова

Согласно статье 2.6.1 и части 3 статьи 28.6 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации, установлен особый порядок привлечения к административной ответственности за подобные правонарушения. При фиксации нарушений с помощью автоматических технических средств, имеющих функции фото- и видеосъемки, протокол об административном правонарушении не составляется. Постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия собственника (владельца) транспортного средства и оформляется в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 29.10 КоАП РФ.

В настоящее время информация о зафиксированных нарушениях передана в административную комиссию администрации муниципального образования «Город Псков» для дальнейшего рассмотрения и привлечения владельцев автомобилей к административной ответственности.