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ГД увеличивает штраф за отказ остановить машину по требованию полиции

Госдума приняла на пленарном заседании во втором чтении законопроект, которым предлагается увеличить до 10 тыс. рублей максимальный штраф за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции.

Законопроект был внесен в палату парламента в феврале 2024 года группой депутатов и сенаторов и принят в первом чтении в сентябре того же года. Предусматривается ряд изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, предлагается многократно повысить размер административного штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ.

Сейчас за невыполнение требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Нововведением устанавливаются штрафы в размере от 7 тысяч до 10 тыс. рублей. Кроме того, статья дополняется положением об ответственности за повторное нарушение, за это водителям будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. Поправками ко второму чтению также устанавливается штраф в размере 10 тыс. рублей за повторное нарушение.

Также новыми частями дополняется статья 12.21.1 КоАП (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства). Так, вводится административное наказание за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства. Принятым в первом чтении законопроектом за такое нарушение предлагалось назначать водителю штраф в размере 10 тыс. рублей и лишать прав на полгода, а собственнику автомобиля - штраф в размере 100 тыс. рублей. Поправками ко второму чтению данные нормы заменены штрафом для владельца транспортного средства в размере 600 тыс. рублей, пишет ТАСС.