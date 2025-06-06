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Кабмин одобрил ужесточение наказания для не пропустивших спецтранспорт водителей

Правительство РФ поддержало поправки к КоАП, которые предполагают ужесточение наказания для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками без цветографической раскраски на борту.

Депутаты предлагают ввести в ст. 12.17 КоАП пункт о непропуске автомобилей с включенными спецсигналами синего и красного цвета, но без цветографической схемы на борту, а также сопровождаемых их транспортных средств. Инициатива предусматривает штраф на сумму от 5,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей либо лишение водительских прав на срок от полугода до года.

Авторы законопроекта заявили о значительном росте числа случаев, когда водители отказываются пропускать машины с одной или несколькими мигалками, но без специальной раскраски на борту.

Сейчас за отказ пропустить машину с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом нарушителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. За непропуск машины с включенной синей мигалкой и цветографическими схемами и надписями на борту (к примеру, автомобиля скорой помощи) нарушителя могут оштрафовать на сумму от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей либо лишить прав на срок от трех месяцев до одного года, сообщает «Коммерсант».