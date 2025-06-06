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Практическую часть госэкзамена сдают студенты на базе сервиса официального дилера Changan в Пскове

Псковский политехнический колледж и Псковский государственный университет сотрудничают с автосервисом официального дилера Changan, рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей руководитель сервиса Алексей Абрамов.

Автосервис выступает площадкой для сдачи практической части государственного экзамена у студентов, оканчивающих вуз или колледж по направлениям, связанным с автомастерским делом.

«В основном мы сотрудничаем с колледжем. У нас заключен договор. Наши специалисты присутствуют на защите дипломов у студентов, а затем принимают практическую часть экзамена», - рассказала Алексей Абрамов.

Госэкзамен состоит из двух вопросов: по электрике автомобиля и по устройству двигателя. Выпускникам необходимо рассказать, что они видят перед собой и как они бы решали ту или иную проблему, возникшую в автомобиле.

«Мы сотрудничаем с колледжем много лет. Можем временно на лето устраивать к себе выпускников, а если всех все устраивает, предлагаем дальнейшее трудоустройство», - поделился руководитель сервиса.

После того, как студенты завершают все задания, председатель экзаменационной комиссии заполняет ведомость, выставляя баллы. Затем ведомость сдается в колледж, где загружается в специальную программу для определения среднего балла и выставления итоговой оценки выпускнику.

В день экзамен принимают у шести студентов. Экзаменационная комиссия состоит из четырех человек - председателя Алексея Абрамова и членов комиссии Алексея Селюна, Евгения Румянцева, Даниила Иванова.

По словам Алексея Абрамова, не каждый выпускник в будущем будут автослесарем, но, «глядя на ребят, есть надежда, что они и дальше продолжат крутить гайки, добиваясь новых успехов». Начальник сервиса рассказал, что они с удовольствием приглашают выпускников псковского вуза на должности мастеров.

Также сервис Changan предоставляет возможность студентам проходить практику.

«В этом году практикантов было так много, что они приходили к нам в две смены. До обеда и после», - рассказал Алексей Абрамов.

На практике студенты делают диагностику автомобиля, мойку, сборку и разборку двигателя, ремонт подвески, замену колес.

«Это основное, для чего мы их допускаем», - заключил руководитель сервиса.