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Перевозчики попросили создать адаптированную машину для такси

Перевозчики обратились в Минпромторг и к автопроизводителям с просьбой создать адаптированный автомобиль для такси, узнали. Таксопарки отмечают низкую надежность ряда узлов и агрегатов отечественных машин.

По данным Общественного совета по развитию такси (ОСРТ), резинометаллические шарниры, втулки стабилизатора, шаровые опоры в подвеске служат по 30–60 тыс. км, что недостаточно для коммерческой работы перевозчиков. Рулевая рейка может потребовать ремонта уже на 20 тыс. км, отмечают таксисты. Автоматическая трансмиссия (вариатор) «ходит» по 100 тыс. км, после чего требует дорогостоящего ремонта. Поломки вариаторов перевозчики фиксировали уже на 30 тыс. км пробега. В недостаточном ресурсе такой трансмиссии они видят самую большую проблему отечественных машин.

Среди предложений перевозчиков к автопроизводителям — усиление рулевой рейки, подвески и создание машин с гидромеханическими «автоматами», которых пока нет ни на одной массовой отечественной модели, пишут «Известия».

ОСРТ оформил предложения перевозчиков в единый список и представил в Минпромторг. Общественная организация попросила ведомство на его основе инициировать разработку государственного стандарта для машин, задействованных в легковых пассажирских перевозках. Без адаптации автомобилей сложившаяся бизнес-модель работы таксопарков в мегаполисах становится малорентабельной, что создает риски для всего рынка, заявили в автопарках.

В Минпромторге сообщили, что до конца года будет принят подзаконный акт с перечнем моделей российского производства, допущенных для работы в такси.