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Задержание водителя сотрудниками ДПС попало на видео в Пскове

Задержание водителя сотрудниками ДПС попало на видео в Пскове. Действия полицейских зафиксировала камера видеонаблюдения Pskovline 22 июля в 17.37 на перекрестке Рижского проспекта и улицы Народной.

Сотрудники полиции на служебной автомашине с включенными проблесковыми маяками остановили ВАЗ-2112. После короткого разговора водитель остановленного ВАЗа, не выходя из салона, попытался стронуться с места задним ходом, после чего полицейские вытащили его из-за руля.

Согласно видеозаписи, водитель передвигался с пассажирами. Около 19.30 автомобиль увезли на эвакуаторе.