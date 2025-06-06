На тест-драйв CHERY Tiggo 7 Pro Max приглашают псковичей

CHERY Tiggo 7 Pro Max — сбалансированный кроссовер для тех, кто ценит комфорт, технологии и уверенность в дороге.
В нём всё работает на комфорт — каждый день, в любой поездке:
Цена от 2 470 000 ₽.
Выгода до 300 000 ₽ при покупке до 31 июля*.
5 лет технической поддержки —комфорт не только в салоне, но и в обслуживании.
CHERY Tiggo 7 Pro Max — тот, кто оправдает ожидания. И даже немного больше.
Запишитесь на тест-драйв уже сегодня: +7 (8112) 500-200, «Автосалон 1» на Труда, 26, chery-autosalon1.ru.
*Максимальная выгода с учетом маркетинговых акций. Не является публичной офертой. Расчёт актуален на 01.07.2025г. Подробности уточняйте в отделе продаж «Автосалона 1».