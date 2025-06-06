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На тест-драйв CHERY Tiggo 7 Pro Max приглашают псковичей

CHERY Tiggo 7 Pro Max — сбалансированный кроссовер для тех, кто ценит комфорт, технологии и уверенность в дороге.

В нём всё работает на комфорт — каждый день, в любой поездке:

Просторный салон — удобно на переднем и заднем ряду;

Электропривод и вентиляция сидений — забота о деталях в любую погоду;

Полный привод — уверенность в любых дорожных условиях;

Два 12,3-дюймовых экрана — стильный и технологичный интерьер;

Современные ассистенты водителя — камеры 360°, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение;

Панорамная крыша — больше света, больше впечатлений.

Цена от 2 470 000 ₽.

Выгода до 300 000 ₽ при покупке до 31 июля*.

5 лет технической поддержки —комфорт не только в салоне, но и в обслуживании.

CHERY Tiggo 7 Pro Max — тот, кто оправдает ожидания. И даже немного больше.

Запишитесь на тест-драйв уже сегодня: +7 (8112) 500-200, «Автосалон 1» на Труда, 26, chery-autosalon1.ru.

*Максимальная выгода с учетом маркетинговых акций. Не является публичной офертой. Расчёт актуален на 01.07.2025г. Подробности уточняйте в отделе продаж «Автосалона 1».

Реклама. «Автосалон 1», ИНН: 6000005056, Erid: 2SDnjcsyoDQ