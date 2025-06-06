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АвтоМир / За рулём

Около 80% водителей ведут мысленные диалоги с другими участниками движения

29.07.2025 11:05|ПсковКомментариев: 0

Большинство российских водителей (77%) мысленно общаются с другими участниками дорожного движения, создавая своеобразный внутренний диалог на дороге. Об этом рассказали аналитики медиахолдинга Rambler&Co и экосистемы «Сбера» для автолюбителей.

Согласно исследованию, 65% респондентов изначально относятся к другим водителям с доверием, если те не провоцируют конфликтные ситуации. Нейтральную позицию занимают 8% опрошенных, тогда как 27% воспринимают соседей по потоку как потенциальный источник стресса и постоянно сохраняют бдительность.

Наибольшую симпатию у водителей вызывает предсказуемое и вежливое поведение на дороге (26%). Также ценятся понимание и поддержка, например, терпимое отношение к неопытным водителям (22%). Каждый пятый участник опроса (19%) положительно реагирует на благодарность, выраженную сигналами аварийной световой сигнализации или жестами. Помощь в сложных ситуациях, таких как буксировка, отмечают 16% респондентов, а 14% ценят непрошенные, но полезные подсказки о технических неисправностях автомобиля.

Однако дружелюбное отношение может быстро смениться раздражением. Главными раздражителями стали агрессивное вождение и провокации (26%), игнорирование правил дорожного движения (21%), высокомерие (20%), невнимательность и использование телефона за рулем (18%), а также пренебрежение неформальными правилами дорожного этикета (12%). Лишь 3% опрошенных сохраняют доброжелательность в любой ситуации.

Четверо из пяти водителей стараются проявлять дружелюбие на дороге. Наиболее распространенным жестом является безопасный пропуск спешащих автомобилей (40%). Предупреждения об опасности с помощью мигания фар практикуют 24% респондентов. Некоторые водители помогают с ремонтом или толкают застрявшие машины (6%), дают подсказки по навигации (3%), вызывают экстренные службы или подвозят до автосервиса после аварии (3%).

«Ощущение дорожного единства чаще всего возникает при взаимных уступках на скоростных участках (32%). Совместное преодоление пробок и плохих дорог объединяет 13% водителей, тогда как 7% чувствуют связь с владельцами аналогичных автомобилей. Долгое движение в одном направлении создает ощущение общности у 6% респондентов», — добавили аналитики.

Исследование также показало, что 33% водителей используют световые сигналы для общения, 29% предпочитают жесты, а 9% обращаются к другим участникам движения напрямую. Только 1% пользуется чатами в навигационных приложениях. При этом 25% автомобилистов предпочитают не проявлять эмоций на дороге.

«Исследование доказывает: россияне помнят и понимают, что за рулем не одни. Каждый жест, даже самый простой, может изменить настроение другого человека в лучшую сторону. Доброжелательность, предсказуемость и внимание к другим делают поездки безопаснее и приятнее», — отметили в исследовании.

Источник: Псковская Лента Новостей
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