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Скорость на участке трассы Р-23 «Псков» ограничат 4 августа для скоса травы

На федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь введут ограничение скорости движения завтра, 4 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 43-45 км будет введено ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 17:00 для ремонта шумозащитных экранов с установкой схемы организации дорожного движения.

С 99 по 179 км введут ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00. Причина - скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода механическим способом.

На 130-158 км объявят ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00 для ликвидации размывов.