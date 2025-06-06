АвтоМир / За рулём

Страховщики раскрыли самый аварийный возраст водителей

Мужчины 40-49 лет, а также водители автомобилей Lada стали самыми опасными автолюбителями. Об этом 12 августа сообщили в пресс-релизе Страхового дома ВСК.

По данным статистики, около 26 виновников ДТП — автомобилисты в возрасте 40-49, хотя ранее традиционно лидировали водители 35-44 лет. По вине мужчин 40-49 лет произошло 83% дорожных аварий. При этом число женщин-виновниц ДТП продолжает снижаться — в 2025 году на них пришлось только 17% обращений по ОСАГО.

Чаще всего участниками ДТП становились владельцы автомобилей LADA (17% ДТП), Toyota (8%), Hyundai (6%), ГАЗ (6%), Kia (5,6%), Renault (4,2%), Nissan (4%), Volkswagen (3%), Chevrolet (2,8%), Ford (2,5%). Доля китайских марок в общей структуре аварийности пока невысокая, отмечают страховщики. В лидерах среди по числу ДТП популярные у россиян бренды Chery (2%), Haval (1,4%) и Geely (1%).

До 21% выросло количество ДТП по вине водителей, пользующихся корпоративным автопарком (такси, каршеринга, сервисов доставки). К концу 2024 года этот показатель составлял 18%, отметили в ВСК.

В 2025 году пик дорожных происшествий приходился на пятницу — 17% ДТП по ОСАГО. Также повышенная опасность на дорогах фиксируется по четвергам (16%) и понедельникам (15%).