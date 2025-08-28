Автомобили BELGEE скоро в Пскове

В сентябре «Автосалон №1» на улице Леона Поземского, 114 откроет новый автосалон марки BELGEE — бренда, который уже успел войти в топ-5 самых востребованных автомобильных марок в России. BELGEE — надёжная перспектива: уже сегодня и на многие километры вперед!
Модели, которые уже покорили дороги:
Покупая BELGEE, вы получаете не только автомобиль, но и уверенность:
К открытию автосалона для псковичей подготовили уникальные предложения:
BELGEE активно расширяет модельный ряд. Уже скоро в Россию приедут новые кроссоверы и гибридные версии, которые сделают бренд ещё более привлекательным для тех, кто ценит баланс цены и возможностей.
Хотите быть среди первых владельцев BELGEE в Пскове? Позвоните сегодня +7 (8112) 500-100 и получите закрытую информацию о специальных условиях покупки.
Реклама: ООО «За рулем мечты». ИНН 6000012840. Erid: 2SDnje6q8PY