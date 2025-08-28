←   ПЛН
АвтоМир / За рулём

Автомобили BELGEE скоро в Пскове

28.08.2025 13:15|ПсковКомментариев: 1

В сентябре «Автосалон №1» на улице Леона Поземского, 114 откроет новый автосалон марки BELGEE — бренда, который уже успел войти в топ-5 самых востребованных автомобильных марок в России. BELGEE — надёжная перспектива: уже сегодня и на многие километры вперед!

Модели, которые уже покорили дороги:

  • BELGEE X50 — яркий городской кроссовер для активной жизни.
  • BELGEE X70 — просторный семейный кроссовер с технологиями, которые дарят уверенность в пути.

Покупая BELGEE, вы получаете не только автомобиль, но и уверенность:

  • Гарантия — 5 лет или 150 000 км пробега.
  • Развитая сервисная сеть и доступные цены на обслуживание.
  • Оригинальные запчасти и аксессуары всегда в наличии.

К открытию автосалона для псковичей подготовили уникальные предложения:

  • Специальные цены и дополнительные бонусы на первые автомобили.
  • Программы Trade-in и кредитования на максимально выгодных условиях.
  • Персональные подарки от автосалона каждому клиенту.

BELGEE активно расширяет модельный ряд. Уже скоро в Россию приедут новые кроссоверы и гибридные версии, которые сделают бренд ещё более привлекательным для тех, кто ценит баланс цены и возможностей.

Хотите быть среди первых владельцев BELGEE в Пскове? Позвоните сегодня +7 (8112) 500-100 и получите закрытую информацию о специальных условиях покупки.

Реклама: ООО «За рулем мечты». ИНН 6000012840. Erid: 2SDnje6q8PY 

Источник: Псковская Лента Новостей
