Таксопарки не смогут заменить 100 тысяч автомобилей после вступления закона о локализации

Создать переходный период для перевозчиков, которые заключили лизинговые договоры до вступления в силу закона о локализации такси 1 марта 2025 года попросили в ассоциации «Национальный совет такси» и Лизинговом союзе.

«В отрасли эксплуатируется более 97 тысяч автомобилей, у которых сроки лизинга подойдут к концу после 1 марта 2026 года. Если следовать букве закона о локализации в текущей редакции, то переоформление без перерегистрации будет доступно только для нескольких моделей автопроизводителя, которые соответствуют новому требованию. Фактически в зоне риска и неопределенности находятся все автомобили, взятые в лизинг таксомоторными организациями в период с 2022 по 2025 годы», — отмечается в письме Лизингового союза.

В «Национальном совете такси» (НСТ) отметили, что, согласно федеральному закону, при смене собственника автомобиль исключается из реестра легковых такси и подлежит включению заново по обращению нового собственника, пишут «Известия».

«Но у многих перевозчиков договор лизинга заканчивается после 1 марта 2026 года , что означает смену собственника, автоматическое исключение транспортного средства из реестра и невозможность включения его заново, как не соответствующего новым требованиям о локализации», — говорится в письме ассоциации.

При отсутствии послаблений импортные машины станут бесполезными, заявил директор Лизингового союза Евгений Царев.

По его словам, чтобы не пострадал бизнес, нужно установить срок службы автомобиля такси и позволить ездить на взятых в лизинг авто до вступления в силу закона о локализации такси без их перерегистрации.