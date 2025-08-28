АвтоМир / За рулём

Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси

Общественный совет по развитию такси (ОСРТ) обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением перенести вступление в силу требований о локализации автомобилей такси для самозанятых до 1 марта 2031 года.

Перевозчики также предложили разрешить повторную регистрацию автомобилей в реестре такси при смене собственника (в том числе после окончания лизинга/выкупа), если машина ранее состояла в реестре, и параллельно запустить пакет господдержки для самозанятых и малых таксопарков (льготные кредиты и лизинг с удлиненными сроками, субсидирование части стоимости локализованных авто, налоговые преференции и грантовые механизмы, стимулирование трейд-ина).

Кроме того, в ОСРТ считает нужным оперативно пересмотреть критерии включения моделей в перечень локализованных автомобилей с учетом эксплуатационных требований городского такси, стоимости владения и региональных инфраструктурных ограничений.

С принятием нововведений в текущих условиях существует реальный риск массового вывода из легального реестра сотен тысяч автомобилей, потеря рабочих мест и рост нелегальных перевозок при текущих сроках реализации нормы, заявили в совете. По данным ФГИС «Такси», в сентябре 2025 года в реестрах числилось свыше 1,13 млн автомобилей, из них 834,1 тыс. — действующие. Значительная доля машин зарегистрирована на самозанятых, которые используют личные авто. По оценке совета, до 75% таких автомобилей не соответствуют текущим критериям локализации. Кроме того, существует риск удара по таксопарку, находящемуся в лизинге и аренде с выкупом: около 75% машин возрастом до 10 лет не проходят по критериям, пишут «Известия»

«Если ввести требования без адаптации под реальность самозанятых и лизинговых автомобилей, мы получим обратный эффект: рост нелегального рынка, ухудшение безопасности и подорожание поездок. Отсрочка для самозанятых до 2031 года и право повторной регистрации машин после окончания лизинга — это разумный компромисс, который позволит сохранить доступность услуг такси. Мы за локализацию, но такую, которая работает на людей и экономику», — указала председатель ОСРТ Ирина Зарипова.