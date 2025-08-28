АвтоМир / За рулём

Правила пересечение ЖД переездов напомнили псковичам в УМВД

Пересечения автомобильных и железных дорог являются зонами повышенной опасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водителям следует быть здесь особенно внимательными и осторожными, соблюдать Правила дорожного движения и меры личной безопасности. Ведь даже при применении машинистом всех средств экстренного торможения тормозной путь поезда составляет 1,5 – 2 тысячи метров.

Дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах, как правило, характеризуются высокой тяжестью последствий: гибнут и получают тяжелые травмы водители и пассажиры автомобилей, а транспортные средства после такого ДТП, зачастую, не подлежат восстановлению.

«Госавтоинспекция напоминает автовладельцам основные правила, которые помогут избежать автоаварии на железнодорожном переезде. Следует соблюдать дистанцию между транспортными средствами, - переезд может быть закрыт в любой момент и впереди идущая машина в этом случае резко затормозит», - сообщили в УМВД.

Для водителя, въехавшего на переезд со шлагбаумами при появлении на светофоре красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах, велика вероятность попасть в ловушку: шлагбаумы закроются при нахождении транспортного средства на настиле переезда. А при вынужденной остановке на переезде необходимо немедленно высадить людей и принять меры для освобождения железнодорожных путей.