АвтоМир / За рулём

Нетрезвых водителей остановили в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великих Луках выявили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В Пскове 18 октября у дома по улице Максима Горького инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Audi. Выяснилось, что этой иномаркой управлял пскович 1990 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Великих Луках по улице Революционной на автомашине Kia следовал нетрезвый 32-летний житель города Невеля. Его также остановили дорожные полицейские. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.