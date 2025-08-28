←   ПЛН
АвтоМир / За рулём

Александр Котов: Автотранспорт соединяет пространства, сближает регионы и объединяет города

26.10.2025 14:00|ПсковКомментариев: 0

Спикер Александр Котов от имени Псковского областного Собрания депутатов поздравил автомобилистов Псковской области с профессиональным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото: Псковское областное собрание депутатов/ Telegram-канал

«Этот праздник объединяет всех участников дорожного движения, но в первую очередь поздравления адресованы работникам транспортной отрасли, чей ежедневный труд обеспечивает комфорт людей и развитие нашего региона. Это водители, инженеры, руководители транспортных компаний, кондукторы и специалисты ремонтных служб – за каждой поездкой стоят усилия профессионалов своего дела», - отметил председатель Собрания.

Он пожелал сотрудникам автопредприятий, ветеранам и всем автомобилистам счастья и спокойствия на дорогах. 

«Мы живём в огромной стране, где автомобильные дороги протянулись на миллионы километров, включая 24 тысячи километров, проходящих по Псковской области. Автотранспорт соединяет пространства, сближает регионы, объединяет города и сёла, создаёт «мосты» между предприятиями и людьми, обеспечивая мобильность, доступность и взаимосвязанность территорий. Создание современной и надёжной транспортной инфраструктуры остаётся приоритетом государства, достигающимся благодаря совместной работе на федеральном и региональном уровнях», - заключил спикер.

Источник: Псковская Лента Новостей
