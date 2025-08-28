АвтоМир / За рулём

«Дневной дозор»: Нужно ли дать право региональным властям устанавливать дату смены резины на автомобилях?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли дать право региональным властям самим устанавливать дату смены зимней/летней резины?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Зима близко, а значит автолюбителям пора бы задуматься о смене резины. Производители шин рекомендуют переходить на зимнюю, когда среднесуточная температура опускается ниже +5 — +7°C, так как летние шины не приспособлены к низким температурам: они жёстче, «дубеют» и теряют сцепление с дорогой. Тем не менее в России для смены резины с летней на зимнюю есть чёткий график, установленный законодательно: с 1 декабря по 1 марта.

За эксплуатацию транспортного средства на летних шинах в зимний период предусмотрены административная ответственность, предупреждение или штраф 500 рублей. Только вот разнообразный климат нашей обширной страны, к сожалению, этого графика не придерживается. Первые заморозки жители Северо-Западного федерального округа ощутили уже в октябре. А вот в Сочи сейчас +18 градусов и до января опускаться до 5-7 градусов температура, судя по предварительным прогнозам, не планирует.

Так не лучше ли будет устанавливать временные рамки для смены резины с сезона на сезон под климатические особенности каждого региона в отдельности? Передать эти полномочия на уровень регионов? Стоит ли ждать до 1 декабря, или же стоит опираться на прогноз погоды, как, например, это делают с началом отопительного сезона? Что на этот счёт думают автомобилисты и наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала о погодных условиях, которые ожидают псковичей в конце октября и начале ноября.

«Среднесуточная температура уверенно перешла отметку в пять градусов. Пора переобувать автомобиль, если у вас зимняя резина без шипов. Тем, кто использует шипованную резину, стоит самостоятельно решить, когда менять шины. Это зависит от того, куда вы ездите и насколько хорошо расчищают дороги в вашем регионе. Начиная с пятницы (24 октября - ред.) характер погоды поменяется, очередной циклон принесет осадки, преимущественно небольшие, преимущественно в виде дождя. В отдельных местах могут быть умеренные дожди. Температуры положительные, ночью от +2 до +7 и от +3 до +8, днём от +5 до +10 и от +7 до +12 градусов. То есть на смену антициклону приходит циклон, и он приносит нам дожди. Если говорить о выпадении снега, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега могут быть на следующей неделе, но если говорить об устойчивом снежном покрове, то пока синоптики не видят, что он у нас сформируется в ближайшее время, то есть, вероятнее всего, и начало ноября у нас будет еще без сформирования снежного покрова».

Депутат Псковской городской Думы, байкер и автомобилист Юрий Бурлин считает правильным индивидуально подходить к климатическим условиям региона для смены резины с сезона на сезон. Главное, чтобы за исполнением этих решений качественно следили соответствующие органы.

«Я пока не переобулся, но планирую это сделать. Если говорить формально, то у нас есть страховые компании, которые за этим могут следить. Лучше отслеживать эту историю заранее, с какой-то конкретной даты, тогда люди могли бы менять резину заранее. Сейчас у нас похолодает, а Новый год может встретить слякотью. Кто-то экономит, кто-то не хочет тратить время, кто-то зимой старается не выезжать. Поэтому лучше всего менять резину, когда температура приближается к нулю. Сейчас не время это делать. Можно ввести рекомендацию о том, что с какого-то определённого числа, например, с 1 октября, движение без зимней резины должно быть запрещено, иначе это будет рассматриваться как административное нарушение. Хотя, конечно, опять наказывать, но когда стали делать большие штрафы за превышение скорости, то народ перестал ездить быстро, как минимум в тех местах, где висят камеры. Здесь другой вопрос: кто будет это контролировать? Постов ГИБДД не так много, и всех контролировать не будешь. Но возможно организовать рейды. Смена резины — безопасность дорожного движения. Ее имеет смысл так или иначе формировать. Но у нас, как говорится, суровость законов не всегда говорит об их исполнении».

Наш коллега, автоэксперт и ведущий программы «На пятой передаче» на ПЛН FM Денис Бахтин считает, что ответственные люди, которые придерживаются рекомендаций производителя резины, не редкость. Но, добавил он, сколько правил и норм для русского автолюбителя не придумывай — всё равно их нарушают, будь то пересечение сплошной на Леона Поземского или же несвоевременная смена шин с одного сезона на другой. Денис Бахтин высказал мнение о том, когда нужно начинать переобувать свой автомобиль.

«Если мы посмотрим рекомендации, смена резины в принципе укладываются в очень простую схему. Летом тепло, зимой холодно, поэтому зимой, пожалуйста, надевайте валенки, а летом сандалики, только смотрите, не перепутайте. Примерно то же самое. То есть эти рекомендации, которые есть, стандартные, универсальные, просто напоминают о том, что летом не стоит ездить на зимней резине, потому что она слишком мягкая и она быстро скушается на асфальте. С учётом того, что в Пскове на дороге все делают, что хотят, ездят по встречным полосам, поворачивают через две сплошные на Поземского и абсолютно не смотрят ни на какие знаки, ни на какие требования, понятно, что бы мы ни устанавливали, всё равно все будут ездить так, как хотят. И летом будут ездить на зимней резине, и зимой будут ездить на летней. Всё это совершенно понятно и ясно. Ответственные люди сами понимают, когда подходит срок смены резины. Здесь есть универсальная рекомендация, я, например, всегда её придерживаюсь. Нужно менять резину тогда, когда у вас в регионе включается и выключается отопление, потому что оно в среднем ориентируется на среднесуточную температуру 8 градусов в течение пяти дней. Я всегда в последнее время езжу на липучке, но если бы у меня были шипы, я бы тоже не стал дожидаться морозов, а сразу переобулся бы. Главное не улететь в нужный момент с дороги».

Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков считает, что не нужно изобретать велосипед — все рекомендации по смене покрышек давно разработаны. Он рассказал о Своде правил строительной климатологии, на который, на его взгляд, и нужно опираться.

«У нас есть замечательный строительный норматив СП 131 «Строительная климатология». В советские годы наша страна была поделена на четыре климатические зоны, которые включают климатические подрайоны. Этот норматив до сих пор пересчитывают, последняя версия вышла в 2025 году. В ней указано, сколько, где и когда выпадает снег, а также основные осадки в каждом районе, подрайоне, городе и области. В нормативе описаны параметры осадков по месяцам. Для всех также есть схема карты среднего числа дней с переходом температуры воздуха через ноль. В принципе, если бы отталкиваться от всех этих данных, можно же было бы прописать, что не только для каждого района, а в принципе также по климатическим зонам и по категориям расписать, когда стоит менять резину. Конечно, это не очень удобно, ведь если вы будете пересекать районы, то не будете знать, что в соседнем районе, например, выпал снег. Это может создать небольшую проблему. А когда нужно менять резину? Если вы часто путешествуете, вам стоит ознакомиться с правилами и менять шины в зависимости от климата в месте назначения. Потому что, понятное дело, можно выехать в Сочи, можно чуть ли не проехать до Москвы, и всё будет прекрасно и хорошо. А поедем мы уже в сторону Мурманска, а там уже от Карелии снег лежит. Тут, я считаю, необходимо будет уже машинами "переобувать". И тогда возникает вопрос: человек должен брать вторую резину? Скорее всего, ответ — должен».

Псковская автогонщица Ольга Стебихова считает удачной идею учитывать при определении даты перехода с летних на зимние шины - температурные особенности регионов. Но, на ее взгляд, для того, чтобы «дней жестянщика» стало меньше, необходимо целенаправленно и настойчиво информировать автолюбителей о необходимости своевременной смены резины.

«Мне кажется, что любое использование индивидуальных особенностей, в том числе региона по погодным свойствам, это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, надо воспитывать у водителей чувство собственного понимания, когда необходимо переходить на зимний режим в плане смены резины. Нормы нормами, но необходимо, чтобы у водителя было внутреннее понимание, что уже опасно выезжать на трассу, особенно в утренние или в вечерние часы, когда идёт резкий спад температуры на минус. То есть повышать общую сознательность. Я бы в этом направлении ещё работала. Но индивидуальные особенности региона, конечно же, необходимо учитывать. Необходимо увеличить взаимодействие метеорологов с сотрудниками ГАИ, с администрацией, давать больше социальной рекламы, чтобы жители понимали, что пора переобуваться».

По итогам сегодняшней программы мнения наших собеседников традиционно разделились. Одни отмечают, что не все наши граждане ответственно подходят к смене летней резины на зимнюю, кто-то ждет 1 декабря, кто-то дожидается устойчивых минусовых температур, не учитывая резкие «неожиданные» похолодания, Некоторые автовладельцы полагают, что зимой они не так часто используют свой автомобиль, поэтому не видят необходимости менять резину. Однако именно такая позиция нередко становится причиной появления работы у мастеров в первые дни заморозков — так называемого «Дня жестянщика». При этом большая часть наших комментаторов находят инициативу определять даты для смены сезонной резины в зависимости от региона — хорошей. Главное, чтобы и жители этих регионов, и контролирующие органы ответственно подходили к соблюдению этих правил.

Александра Братчикова