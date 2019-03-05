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Экономика

Вопрос об НДС для плательщиков единого сельхозналога с 1 января 2019 года публично обсудят в псковском УФНС

11.03.2019 09:48|ПсковКомментариев: 0

12 марта в 10.00 УФНС России по Псковской области проведет в актовом зале Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области (г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 2-а, к. 608) публичное обсуждение на тему: «НДС для плательщиков единого сельскохозяйственного налога с 1 января 2019 года».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, подать заявку на участие в публичном обсуждении можно по телефонам: (8112) 699-274, 699-342. При посещении мероприятия просим иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Публичные обсуждения проводятся с участием представителей администрации Псковской области, органов местного самоуправления, прокуратуры, Торгово-промышленной палаты, региональных общественных организаций, средств массовой информации, а также целевой группы налогоплательщиков, заинтересованных в тематике мероприятия.

Напомним, что публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов проводятся ежеквартально в рамках реализации приоритетной программы стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Теги: #налоги #ФНС
Источник: Псковская Лента Новостей
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