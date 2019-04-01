Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с и.о. руководителя псковского УФНС Анной Кутузовой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Традиционно в начале года проходит кампания по декларированию доходов, полученных физическими лицами в 2018 году. В этом году кампания закончится 30 апреля. Кто должен отчитываться перед государством? Есть ли изменения в порядке предоставления декларации по форме 3-НДФЛ? Какую помощь окажут в налоговой инспекции? Как можно облегчить заполнение налоговой декларации? Подробнее об этом и многом другом расскажет и.о. руководителя УФНС России по Псковской области Анна Кутузова.

Ведет эфир Алексей Овчинников.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.