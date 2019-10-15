Экономика

План по привлечению резидентов в ОЭЗ «Моглино» намерены пересмотреть

Особая экономическая зона «Моглино» привлекает в среднем по три резидента в год, а по факту – только одного. Это происходит потому, что из трех два выбывают в процессе, и только один остается. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, к такому мнению пришли члены наблюдательного совета ОЭЗ при рассмотрении отчета о реализации перспективного плана развития ОЭЗ ППТ «Моглино» по итогам 2018 года.

«Явно не дорабатываем», - высказался президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

Вице-губернатор региона Нинель Салагаева, в свою очередь, уточнила, что чаще всего инвесторы уходят из ОЭЗ «Моглино» из-за проблем с финансированием, и указала на слабый банковский сектор в области. В то же время она согласилась, что нужно пересмотреть подходы к привлечению инвесторов.

«Существует перспективный план развития "Моглино" до 2026 года. Давайте вернемся к его переосмыслению и поменяем его. Если ставим себе в план три резидента в год, то у нас, наверное, только три резидента и появится. Его надо увеличить», - отметила зам губернатора и предложила членам наблюдательного совета отдельно собраться и пересмотреть план.

«Мы тоже хотели выступить с инициативой по пересмотру плана по привлечению новых резидентов», - добавил и.о. генерального директора ОЭЗ ППТ «Моглино» Андрей Яковлев.