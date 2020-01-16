Экономика

Более 700 тысяч человек перешли из других банков на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ

С начала 2019 года количество клиентов, которые самостоятельно сделали выбор в части индивидуального зарплатного банка и перешли из других финансовых организаций в ВТБ, увеличилось на 77% - до 700 тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители банка.

Для клиентов ВТБ, получающих ежемесячные зачисления на счет, предусмотрена более низкая ставка по потребительским кредитам. Размер дисконта для них может составить до 1 п.п. Помимо этого, клиентам доступны оформление банковской страховки по сниженному тарифу, а также бесплатное информирование о совершенных операциях и интернет-банкинг. Также в рамках программы лояльности ВТБ «Мультибонус» за покупки по карте клиенты получают кэшбек по одной из шести бонусных опций на выбор и начисление процента на остаток по счету.

«Мы выступаем за максимальную конкуренцию на рынке банковских услуг, в том числе в сегменте зарплатных проектов. Сотрудники компаний должны самостоятельно выбирать банк для получения начислений и менять финансовую организацию, прежде всего, исходя из качества и удобства предлагаемых продуктов и сервисов. Мы ценим доверие и выбор клиентов и стараемся предложить максимально выгодные условия на рынке. В рамках стратегии ВТБ разрабатывает индивидуальный клиентский подход с учетом специфики и понимания потребностей клиента», - отметил заместитель руководителя департамента розничных продуктов, вице-президент ВТБ Сергей Миловский.

В рамках законодательства сотрудник любой компании имеет право самостоятельно выбирать, в каком банке получать заработную плату. Для того чтобы стать зарплатным клиентом и получать ежемесячные начисления в ВТБ, необходимо в письменной форме сообщить своему работодателю об изменении реквизитов счета для перевода средств. Это необходимо сделать за пять рабочих дней до очередного перечисления зарплаты.