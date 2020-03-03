Экономика

Анна Кутузова: Налоговые органы Псковской области настроены на конструктивный диалог с бизнесом

Федеральной налоговой службы России продолжает внедрять современные технологии в налоговое администрирование. Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, речь идет не только об электронных сервисах, но и о выстраивании новой стратегии взаимодействия с налогоплательщиками, в частности, с бизнесом.

Как подчеркнул новый глава ФНС России Даниил Егоров, ключевая задача ведомства сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной». И для этого ведомство будет использовать все имеющиеся у него ресурсы.

«Уже с начала 2020 года налогоплательщики почувствовали, что их отношения с налоговой службой стали более конструктивными, - отмечает руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. - Так, с 1 января 2020 года запущен еще один проект ФНС по сокращению отчетности и административной нагрузки на бизнес - это Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО)».

Как акцентировала Анна Кутузова, если до сих пор компании сдавали бухгалтерскую отчетность, как в налоговые инспекции, так и в органы статистики, то теперь только в налоговую. ФНС России сама передаст сведения в Росстат. В свою очередь, размещенную в ГИР БО отчетность у организации не вправе повторно истребовать другие государственные органы.

Она отметила, что с налогового периода 2020 года для организаций введен заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам, а с 2021 года отменяется обязанность ежегодно представлять декларации по этим налогам. Для реализации указанных изменений в 2019 году были утверждены новые формы: сообщений об исчисленных налоговым органом суммах по данным налогам, заявления организации о предоставлении налоговых льгот, уведомлений о предоставлении налоговой льготы и сообщения об отказе от её предоставления.

С 2021 года налоговые органы будут направлять организациям сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов.

Организация при выявлении разницы между уплаченной и исчисленной суммой налога вправе в течение десяти дней представить пояснения и (или) документы, касающиеся применения налоговых льгот, периодов владения, пониженных налоговых ставок и т.п. Если доводы налогоплательщика о расхождении суммы уплаченного им и исчисленного в сообщении налоговым органом налога окажутся обоснованными, то инспекция произведет перерасчет налога и информирует об этом налогоплательщика.

Кроме того, предприниматели могут обратиться в налоговые органы для проведения сверки сведений, содержащихся в ЕГРН, о постановке на учет организации в налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств или земельных участков.