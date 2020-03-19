Экономика

В Псковской области разработают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал Указ о разработке мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), оказавшихся в зоне риска в связи с профилактическими мерами по коронавирусу. Об этом глава региона сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

По его словам, полный перечень отраслей экономики Псковской области, которые попадут под действие Указа, подготовит комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике по результатам анализа ситуации. Первоочередные изменения коснутся патентной системы налогообложения (в части снижения размера потенциально возможного годового дохода ИП) и упрощённой системы налогообложения (в части снижения ставок налога).

Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области по заявлению будет осуществлять реструктуризацию задолженности для понесших издержки предпринимателей. Управление недвижимостью по заявлению арендаторов на срок не менее 3-х месяцев на 99% снизит размер арендной платы за пользование объектами, находящимися в государственной собственности (за исключением земельных участков), продолжил губернатор.

Всем арендодателям, в том числе торговым и административно-деловым центрам, рекомендовано по заявлениям арендаторов предоставлять рассрочку по оплате платежей и не применять штрафные санкции в случае нарушения обязательств со стороны МСП.

УФНС России по Псковской области рекомендовано по заявлению предоставлять отсрочку или рассрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Субъектам МСП, в свою очередь, рекомендуется это заявление подать, отметил Михаил Ведерников.

«Будем следить за ситуацией, список мер будем расширять, если этого потребует ситуация. Отдельно обратимся в правительство РФ и госсовет с просьбой оказать поддержку нашим предпринимателям», - написал губернатор.