Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

Грозит ли нам на фоне разгулявшейся пандемии масштабный экономический кризис, какие коррективы внесла коронавирусная повестка в работу псковских заводов, помогут ли местным компаниям и предпринимателям государственная поддержка и налоговые послабления, и чего на самом деле ждет от властей измученный неопределенностью бизнес? На эти и другие вопросы ответит гость студии.

Ведет эфир Алексей Овчинников.

Вопросы Игорю Савицкому можно задать по телефону 56-73-72.