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Экономика

Свое дело: как открыть бизнес в Пскове за 10 минут

28.08.2020 11:11|ПсковКомментариев: 1

Кто хочет - находит возможности, кто не хочет - найдет причины. Судя по тому, что число компаний, созданных в нашей стране в июле этого года, выросло на 25% по сравнению с июнем, российские предприниматели сделали свой осознанный выбор в пользу первой стратегии. Тем более что спектр возможностей сейчас значительно расширился. В наши дни для ведения бизнеса в любой точке России (и Псков, конечно же, не исключение) достаточно иметь смартфон или планшет. Удаленные расчеты, дистанционное возмещение НДС, электронная подпись и бухгалтерия, а с недавних пор - еще и возможность зарегистрировать свое дело. За 10 минут. Бесплатно. Максимум один визит в банк. Без госпошлины. Да, так можно!

На старт

В настоящее время Псковская область занимает 11 место в рейтинге регионов РФ по вовлеченности населения в малый бизнес. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости. Доля работников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы по региону составляет 17,5%, оборот малых и микропредприятий на одного работника - 3 млн рублей в год, оборот малых и микропредприятий по итогам 2019 года составил 166,3 млрд рублей.

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При этом, похоже, что областные власти сейчас делают ставку именно на этот сектор экономики. По словам председателя Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрея Михеева, для экономики Псковской области рост количества граждан, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, имеет крайне важное значение: региональный бюджет является дефицитным, а рост числа субъектов МСП приводит к увеличению числа рабочих мест и доходов в казну.

От слов - к делу: в 2020 году в регионе на развитие малого и среднего бизнеса в общей сложности направлено порядка 100 млн рублей в виде льготных займов для предпринимателей. С 2019 года микрокредитование МСП в регионе ведется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Региональной микрофинансовой организацией выступает Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

Кроме того, с 1 июля этого года на территории региона введен особый налоговый режим для самозанятых, что также позволит малому бизнесу существенно сэкономить на расходах.

Повышенное внимание в регионе уделяется и вопросам обучения основам ведения МСП. Бизнес-тренеры ведут обучение граждан по нескольким направлениям, рассказывают об изменениях в налоговом законодательстве, об основах экономики, о тонкостях открытия своего дела.

«Обучающие мероприятия проводит центр «Мой бизнес», по перечню образовательных программ, отобранных Министерством экономического развития РФ в рамках реализации нацпроекта. Например – «Деловая среда» от Сбербанка, в ней есть большой объем бесплатной информации и обучение основам ведения бизнеса», – уточнил Андрей Михеев.

Минута рубль бережет

Почти две трети россиян задумываются об открытии собственного дела, следует из исследования VK Business. При этом 58% опрошенных говорят о том, что запустить бизнес-проект сложно. Останавливает многое: отсутствие стартового капитала, неуверенность в себе, недостаток экономических знаний. Каждый четвертый, опрошенный ВЦИОМ, отмечает также сложную налоговую систему и бюрократические проволочки при сборе документов для оформления.

Именно эти проблемы малого бизнеса сейчас решаются как на государственном, так и на банковском уровне. Уже сегодня у начинающих предпринимателей есть возможность зарегистрировать своё дело дистанционно. Сделать это можно с помощью платформы «Деловая среда» или непосредственно в отделениях Сбербанка. Разберем плюсы каждого из способов.

Регистрация онлайн

Что необходимо: смартфон с Андроид 5.0+ или iOS 11+, биометрический загранпаспорт, СНИЛС.

Где и как: в 2018 году, на базе платформы для предпринимателей «Деловая среда», был запущен специальный сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» (РБиДОС). Он позволяет зарегистрировать ИП или ООО без визита в налоговую - с помощью мобильного приложения.

Как быстро: предприниматели, которые уже воспользовались сервисом, отмечают, что процесс оформления занимает в среднем от 10 минут. Банковский счет можно открыть сразу после регистрации бизнеса в мобильном приложении. Зарегистрироваться дистанционно в приложении Сбербанк Онлайн за пару кликов могут не только предприниматели, но и самозанятые псковичи.

Бонусы: такая регистрация даёт возможность сэкономить не только время и нервы, но и деньги — оплата услуг нотариуса и подготовка документов сегодня может обойтись до 6 тысяч рублей. Ещё до 4000 рублей можно сэкономить на госпошлине, ведь с 1 января 2019 года при подаче документов в электронной форме её платить не нужно.

Комментарий эксперта: Анна Тарасенко, управляющий Псковским отделением Сбербанка «Сбербанк» создает удобные сервисы для всех стадий развития компании, отталкиваясь от реальных потребностей субъектов МСП. Онлайн-сервисы пользуются у псковских предпринимателей высоким спросом благодаря значительной экономии времени и средств. Особенно востребованным дистанционное обслуживание стало на фоне пандемии. Открыть бизнес в несколько кликов - это удобный и безопасный способ воплотить свою мечту о собственном бизнесе. Сервис сам формирует пакет необходимых документов и передаёт их в ФНС и банк без посредников».

Регистрация в отделениях Сбербанка

Что необходимо: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС и смартфон.

Где и как: сервис предоставляется в 55 офисах СЗФО, в том числе в .

Как быстро: в офис необходимо прийти всего один раз для подачи и отправки электронных документов в налоговую службу, а открытие счета осуществляется дистанционно без повторного визита в банк.

Бонусы: так как все документы в отделении оформляются сотрудником банка в электронном виде – преимущества онлайн регистрации сохраняются – не нужно оплачивать госпошлину и услуги посредников. При этом будущему клиенту нет необходимости иметь смартфон последнего поколения с модулем NFC и действующий биометрический паспорт, без которых регистрация через «Деловую среду» невозможна.

Елена Никитина
Теги: #бизнес
Источник: Псковская Лента Новостей
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